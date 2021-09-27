/652146/إيناس-عبد-الحليم-تشيد-بتوجيهات-الرئيس-لإزالة-التعديات-المائية-يساهم-في-حماية-مجري-نهر-النيل

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكده أن هذه الإجراءات تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

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إيناس عبدالحليم: الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات

وأشارت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود "نيل بلا تعديات"، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.

إيناس عبدالحليم: لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة

وأضافت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحلين، أنه لايمكن لاحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، مطالبًا الحكومة بسرعه الانتهاء من كافة توجيهات السيد الرئيس اليوم ؛للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.