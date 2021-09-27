/652147/أبوجريشة-يكشف-تفاصيل-معسكر-الإسماعيلي-والتعاقدات-الجديدة

تحدت محمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى عن معسكر الفريق بالإسكندرية وأهدافه وماهية التعاقدات الجديدة وملف بدل السكن.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وقال أبو جريشة:”كل مايلى على لسان نجم وقائد الدراويش الأسبق واحد أبرز هدافيه على مدار تاريخه.

وتابع:”معسكر الإسكندرية سيكون مفيدا للفريق ويستهدف فى المقام الأول رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ووأصل:”التدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية بواقع مران فى السابعة صباحا وآخر فى الرابعة والنصف عصرا ،ويتخلله سلسلة من المباريات الوديات متدرجة المستوى للوصول لأعلى معدلات للاعبين قبل انطلاق الدورى العام الجديد.

اوتابع:”لمدير الفنى طلعت يوسف عقد اجتماعا مع اللاعبين من أجل تحفيزهم وحثهم على تقديم أقصى مالديهم فى الملعب.

وأستكمل:”هناك قرار من الجهاز الفنى بأن التعاقدات ستكون على مستوى أفضل من العناصر الموجودة حاليا وجارٍ اختيارها بعناية فائقة .

ووأصل:”الاعلان عن الصفقات الجديدة التى ستكون وفقا لاحتياجات الفريق وليس بالكم وذلك عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية.

وأختتم:”كل ما قيل على لسانى بشأن بدلات إقامة اللاعبين هو غير صحيح ،الموضوع تنظيمى ليس أكثر وأتمنى من وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر عن الفريق فى تلك الفترة الحساسة لتجنب البلبلة ضمن صفوف الفريق.

وخاض طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

فيما قاد طلعت يوسف 10 فرق وهم. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة.

مسيرة طلعت يوسف

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

ملامح استراتيجة طلعت يوسف مع الاسماعيلي

ويعد السمة الأساسية لطلعت يوسف هو الدفاع المحكم والمنظم، لإقتناعه التام بأن عدم الاندفاع غير المحسوم والدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بأي مباراة، يود الفريق الإنتصار فيها مهما كان الفريق المنافس.