والد حلا شيحة يثير الجدل ويكشف حقيقة ارتدائها الحجاب:«الحجاب ملوش علاقة بربنا»

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حل الفنان التشكيلي أحمد شيحا ضيفًا ببرنامج «حروف الجر»، المذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم»، و تحدث خلال اللقاء عن عدة أمور منها من تعلق بالفن التشكيلي وعن لوحاته وأهمية الفن التشكيلي، ورحلته معه، كما تطرق لحقيقة حجاب ابنته الفنانة حلا شيحة.

دوت الخليج يكشف حقيقة ارتداء الفنانة حلا شيحة الحجاب.

والد حلا شيحة ينفي نبأ ارتدائها الحجاب

أكد والد حلا شيحة عدم ارتدائها الحجاب قائلًا: "لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك ستدركين أن غطاء الراس هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات".

تصريحات والد حلا شيحة عن الحجاب

وتابع: "الغرض من الحجاب ليس دينيًا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي، فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية".

وأضاف شيحة:"خفت على بناتي خوف كبير وقت الإخوان، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد، وتغطية الرقبة شئ غريب، ولما حلا ارتدت الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقت مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده".

أزمة حلا شيحة ووالدها بسبب زوجها معز مسعود

وكان والد الفنانة حلا شيحة علق على تصريحاتها الأخيرة بشأن مشاهدها بكليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، وهجومها على الفنان تامر حسني، مدافعًا عن الأخير.

والد حلا شيحة يهاجمها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تتحدى والدها بسبب معز مسعود

ومن ثم خرجت حلا شيحة للرد على تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بعدما اتهم زوجها معز مسعود بأنه هو من يضغط عليها بخصوص كليب «بحبك»، وأنه ينتمي إلى إحدى الجماعات المتطرفة.

حلا شيحة تدافع عن زوجها معز مسعود

فدافعت شيحة بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها الداعية معز مسعود، نافية كل التهم الموجهة إليه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً".

حلا شيحة تعتذر لوالدها بعد هجومها عليه

وشعرت الفنانة المصرية حلا شيحة عقب ذلك، بخطأها عندما انتقدت والدها أحمد شيحة دفاعًا عن زوجها الداعية الإسلامية معز مسعود، وتوجهت شيحة برسالة اعتذار، أعربت فيها عن مدى حبها وتقديرها له.

حلا شيحة تعبر عن احترامها وحبها لوالدها

ونشرت شيحة صورة برفقة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس.. بحبك ومحدش هيقدر يخلف بنا أبدًا.. وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا".