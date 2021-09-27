/652150/استون-فيلا-يعلن-أقتراب-عودة-تريزيجيه-للمشاركة-صور

نشر الموقع الرسمي لنادي استون فيلا الإنجليزي، عن اقتراب عودة المصري محمود تريزيجية لاعب الفريق ومنتخب مصر، لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشنر الموقع الرسمي عبر حسابة “فيس بوك” معلقاً:”العمل الجاد مستمر، والعودة قريبة”.

تمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 بينما يصل أستون فيلا للنقطة 10 وبالمركز السابع.

إنتهت مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي أمام نظيرة تشيلسي علي أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وإستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة فريق مانشستر سيتي علي مجريات الأمور حتي وصلت نسبة إستحواذ الفريق اللندني إلي 70 بالمائة مقابل 30 لنادي تشيلسي.

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو

وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو.

وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد.