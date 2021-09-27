/652151/تفاصيل-ضبط-عاطل-وزوجته-لاتهامهما-بالاتجار-فى-المواد-المخدرة-بالجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بمنطقة الطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل وزوجته في الجيزة تحريات قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة قيام «أحد الأشخاص – وزوجته - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة»، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. شقة مستأجرة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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