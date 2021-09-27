/652152/القبض-على-شخص-تخصص-فى-تزوير-أوراق-الأحوال-المدنية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين بالجيزة، اليوم الإثنين، تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم ، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة.

حيث يقوم بتزوير تلك المستندات وإمهارها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيعات "مزورة" مقابل تحصله على مبالغ مالية ، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها إحدى المهن على خلاف الحقيقة ، وقيامه بإعداد وتجهيز مجموعة من المستندات "مزورة" يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى "أول مرة" لإثبات مهن على "غير الحقيقة" بموجب إمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد ومزور" لعدد ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية"مزور" – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية"مزور" – مجموعة من الأوراق البيضاء خالية معدة للتدوين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدروها لعدة جهات حكومية "مزورة" – مجموعة من المستندات والنماذج منسوب صدروها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود العديد من المعاملات والمحادثات وصور للنماذج المضبوطة- مبلغ مالى).

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وأضاف بمزاولته لنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

القبض على المتهم الأخير داخل مسكنة

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وبحوزته (ماكينة لتصنيع الأختام المقلدة – جهاز لاب توب وفلاشه بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على برامج "فوتوشوب – الحفر على الجلد" لرسم صور الأختام ونماذج الأختام ومستندات مطابقة لما هو مضبوط – إسكنر لتصوير وطباعة المستندات – ماكينة لتقطيع المستندات – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود محادثات بينه وبين عملائه وصور مستندات مطابقة لما هو مضبوط -45 خاتم شعار الجمهورية منسوبه لعدة جهات حكومية مختلفة – 106 أكلاشيه لعدة جهات مختلفة – 31 أكلاشيه بأسماء أشخاص ومنشأت تجارية خاصة – مجموعة كبيرة من المستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة "مزورة" – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الأول، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى.