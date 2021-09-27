د. عمرو حسن: تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري يحقق أرباح ورفاهية للشعب.. والأمية تساهم بشكل كبير في الزيادة السكانية.. ومصر تنجب نصف قارة في عام واحد «صور»

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تحدث الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء بالقصر العيني، خلال ندوة حوارية دسمة جمعت بينه وبين عدد من الشخصيات العامة، حيث أدار الندوة الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات، وذلك بحضور الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتورة منة الله ذهني، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر والكاتبة الصحفية لمياء قطب، عن أزمة الزيادة السكانية وكيفية العمل على وضع حلول فعاله لها، من خلال تنظيم الأسرة ونشر التوعية بين جموع المواطنين.

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مصر تنجب نصف قارة في عام واحد

وأشار الدكتور عمرو حسن أننا نعمل على تقليل عدد المواليد، والذي وصل عددهم في العام الماضي 2 مليون و200 ألف نسمة وهو ما يعني أن مصر تنجب نصف قارة في عام واحد، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة والتعليم وكل مجالات الحياة.

ونوه عمرو حسن أن العالم توجد ثرواته تحت الأرض، وعلى النقيض الأخر ثرواتنا موجودة فوق الأرض، وهناك 4 أبعاد يجب أن نضعها نصب أعيننا، وهما عدم توفير خدمات والمشكلات الصحية والمشكلة السكانية وتحسين الأحوال المعيشية".

تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري يحقق أرباح ورفاهية للشعب المصري

ونوه استشاري أمراض النسا بالقصر العيني اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، والذي تزامن قدومه امس وبدأ الاحتفال به لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل 10 منظمات دولية لتنظيم الأسرة، كان الهدف منه زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، مؤكدا أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا استطاعت مصر استثماره تحقق أرباحًا ورفاهية للشعب المصري.

واكد حسن أن الدلوة بذلت جهود متواصلة من أجل حل أزمة الزيادة السكانية، موضحا ان الدولة أن الدولة في 2014 بدأت تخطط لرؤية 2023 لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال التحكم في الزيادة السكانية.

التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

وتحدث الدكتنور عمرو حسن على ضرورة غمل التوعية عبر عدد من الوسائل مثل ومنها السوشيال ميديا ومشاركة طلاب كليات الطب في كل المحافظات بالاضافة إلى وسائل الإعلام، واتلمؤسسات الدينية تجديد الخطاب الديني وعمل حوافز للأسر الملتزمة.

علاقة الأمية بالزيادة السكانية

وربط الدكتور عمرو حسن العلاقة بين نسبة الأمية وارتفاع اللزيادة السكانية قائلا:" فوجئت بأن لدينا 5 محافظات مصرية نسبة الأمية فيها تتجاوز 40 % بين السيدات وهذه النسبة خطيرة ويجب أن يتم تعليم هؤلاء السيدات لنصل إلى الوعي المطلوب، وتفادي نسب الزواج المبكر الذي يساهم بشكل كبير في الزيادة السكانية".

وأكد استشاري أمراض النساء أنه يتم البحث عن أفكار إبداعية لتوعية المواطنين بتنظيم الأسرة من خلال خلق وسائل جديدة بواسطة الشباب لنصل إلى المجتمع بشكل أسرع، مشيرا إلى أن تنظيم الأسرة أحد حقوق الإنسان، حيث أن قلة أعدادا الأبناء تساهم في تعليمهم بشكل جيد فضلا عن الرعاية والاهتمام الذي سيكون منصب عليهم .