/652156/أيمن-أبو-العلا-إنشاء-مركز-لتدريب-الأطباء-يحسن-جودة-الخدمات-الصحية-للمواطنين

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية إنشاء مركز قومي إقليمي متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، مشيرا إلى أن التدريب المستمر يعمل على رفع كفاءة كافة العاملين في الحقل الطبي بما يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الوزراء والمسئولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالاهتمام بملف تدريب الكوادر العاملة في المنظومة الصحية، يشير إلى تقدير الدولة للطاقم الطبي والدور الذي يقومون به، باعتبارهم حائط الصد لمواجهة كافة الأمراض والأوبئة بما يحافظ على صحة المصريين.

وقال عضو مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا أن الطاقم الطبي قدم جهودا عظيمة في الفترة الأخيرة، لاسيما بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا التي نجحت مصر في مواجهتها رغم كافة التحديات.

استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر

ولفت إلى أهمية ما تناوله الاجتماع بشأن استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر، وخصوصا أدوية علاج الأورام، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحيوية عن طريق الاستعانة بخبرات الشركات العالمية.

وأكد أبو العلا، أن حلم الاكتفاء الذاتي من الدواء قارب لأن يكون حقيقة، خصوصا في ظل اهتمام الدولة بمصانع الدواء المتنوعة والتي تلبي نحو 80% من احتياجات مصر الأساسية، وكذلك الاستعداد للتصدير للخارج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تصنيع البلازما وفق المعايير العالمية من خلال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأشاد النائب بتوجيه رئيس الجمهورية، بالتدقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالتنسيق بين كافة الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية، بما يساعد في تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة.