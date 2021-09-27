فيديو.. السيسى: الإرهاب فى سيناء يستهدف إيقاف أعمال البناء والتنمية

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الأعمال فى المشروع، مسطرداً: "علشان الإرهابيين مش عايزين تنمية فى سيناء".

وشدد الرئيس السيسى، على أن أى مشروع يتم إنجازه فى سيناء، يحتاج لخطة تأمين "لأنه صراع بين الإرهابيين والأشرار، والتنمية فى سيناء.. فى قوات بتأمن حركة العمل لغيط ما نخلص.. ويمكن بعدها كمان".

وتابع الرئيس السيسى: "لازم نشكر ربنا إنه أعنا نعمل كده.. اللى بيتعمل حلم، وكرم من ربنا علينا.. افرحوا يا مصريين".



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.