فيديوجراف.. أعمال منفذة فى محطة بحر البقر

جدة - نرمين السيد - يشمل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأكبر على مستوى العالم، العديد من المكونات.. إذ نفذت الدولة المصرية أعمالا ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، بخلاف محطة المعالجة.





وشملت الأعمال توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلومتر، وإنشاء 3 قناطر هى: قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش. كما نفذت الدولة محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما: "محطة بحر البقر الرئيسية، ومحطة شادر عزام"، بالإضافة إلى إنشاء 7 كبارى، و6 سحارات، و2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ. ونفذت أيضًا 36 من الأعمال التكميلية، وهى: "بدالات - مصبات مصارف خصوصية - مصبات مصارف فرعية - بوابات - مفيضات نهايات ترع".

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