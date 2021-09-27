عاجل.. السيسى: الدولة تتصدى للمخالفات لتحقيق التنمية المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، حديثه خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، متابعًا: "اللى عندنا مش كتير قوى، إن إحنا نهدره، أو نضيعه".

ودعا السيسى المستثمرين، والشباب، للبدء فى مشروعاتهم الزراعية فى الـ 500 ألف فدان الذى يتم استصلاحهم فى سيناء، مؤكدًا: "المواطن اللى عايز يزرع، مش هتبذل أى مجهود غير إنك تشتغل.. الدولة جهزت الأرض للزراعة بـ 300 ألف جنيه للفدان".

وشدد الرئيس السيسى، على أن الدولة تتصدى للمخالفات لتحقيق التنمية المطلوبة، "وعلشان دا دورها"، مؤكدًا: "أى مشروع بنعمله بنتمنى القطاع الخاص والمستثمرين يشتغلوا فيه، ويزرعوا والبلد تستفيد ويبقى فيه حياة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.