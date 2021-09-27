فيديو.. السيسى: 160 مليار جنيه تكلفة تجهيز 500 ألف فدان للزراعة فى سيناء

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن استصلاح الأراضى للزراعة يحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق، والترع، والمصارف، والمدقات، وشبكة الكهرباء ومعدات الرى الحديثة.





وتابع الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "حرام نهدر الترع اللى اتعملت من 200 لازم نحافظ عليها.. علشان مستقبل أولادنا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تجهيز 500 ألف فدان للزراعة، يكلف الدولة نحو 160 مليار جنيه، متابعا: "عرفتوا ليه بنتألم من أعمال التعديات على الأراضى الزراعية؟".

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.