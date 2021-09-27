عاجل.. السيسى: هنوفر مدارس وكنائس ومساجد فى مشروعات سيناء الحديثة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "مفيش حاجة بتتعمل نص ونص".

ودعا السيسى المستثمرين، والشباب، للبدء فى مشروعاتهم الزراعية فى الـ 500 ألف فدان الذى يتم استصلاحهم فى سيناء، متابعًا: "هنوفر كل الخدمات المطلوبة.. مسجد، كنيسة، مدرسة، ونادى.. عايزين نغير شكل الحياة في سيناء ومصر".

وأكد الرئيس السيسى، ضرورة الحفاظ على موارد الدولة، متابعًا: "اللى عندنا مش كتير قوى، إن إحنا نهدره، أو نضيعه".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.