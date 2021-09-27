الحكومة تنفى فرض 150 جنيها على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، مُشددةً على أن أى متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجاناً دون فرض أى رسوم عليها، بينما تطبق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجارى والتى يتم حملها فى أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد، حيث يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها فى أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصاً على راحة وسلامة الركاب. وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأى العام.

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