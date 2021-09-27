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رسميا.. بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة

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مجدى الفقى 2021-09-27 13:16 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 216، الصادر فى 27 سبتمبر 2021، قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5411 لسنة 2021، بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى للعام الدراسى 2021/2022.

ونصت المادة الأولى للقرار على بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى والتابع لمؤسسة مراد للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2021/2022.

الجريدة الرسمية

وجاء فى نص المادة الثانية للقرار "يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد التجارية بنظام الساعات المعتمدة(2+2).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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