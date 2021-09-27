رسميا.. بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة

جدة - نرمين السيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 216، الصادر فى 27 سبتمبر 2021، قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5411 لسنة 2021، بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى للعام الدراسى 2021/2022.





ونصت المادة الأولى للقرار على بدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى والتابع لمؤسسة مراد للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2021/2022. وجاء فى نص المادة الثانية للقرار "يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد التجارية بنظام الساعات المعتمدة(2+2).

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