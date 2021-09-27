عاجل.. السيسى: الدولة مسؤولة عن استعادة الانضباط.. والمعتدى سيدفع الثمن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأعمال التنموية التى تجرى حاليا، ليست فى سيناء فقط، وإنما على مستوى الجمهورية، مؤكدا: "اللى بيتعمل دا هتشفوه فى الدلتا الجديدة، وتوشكى، وفى المليون ونصف المليون فدان".





وشدد الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "محتاجين نخلى بالنا من حاجتنا، الأرض والمنشآت.. الدولة مسؤولة عن تنفيذ دا حتى نستعيد الانضباط والالتزام.. دا مستقبل أولادى وأولاد أولادى، وأولادكم وأولاد أولادكم".

وحذر الرئيس السيسى، قائلا: "هنشيل التعدى، وندفع المعتدى ثمن شيله.. إحنا بنتكلم عن دولة بتحترم نفسها وبتحترم شعبها".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.