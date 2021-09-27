عاجل.. إيهاب الفار: خطة قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد حتى 2037

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفار خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تشهد عبورا جديدا بتدفق المياه إلى أرض سيناء بأيدى أبناء مصر، بما يعكس جهود الدولة لتحقيق التنمية.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 27 محطة للمياه بتكلفة 17 مليار جنيه، وجار تنفيذ 3 محطات أخرى.

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.