البيئة تجري المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ

قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بعمل المراجعة الدورية على مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ ( مركز السلام) والذى تقوم بإدارته إحدى الشركات المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحرى فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة أى تلوث بالبيئة البحرية ، وفى إطار دور وزارة البيئة الرامى إلى حماية الموارد البيئية الحساسة من مخاطر التلوث.

وقد تضمنت أعمال معاينة ومراجعة المركز استلام الوحدة البحرية (إنفايروشرم) بعد اكتمال عمليات رفع كفاءتها وذلك بهدف رفع قدرة وكفاءة المركز على أعمال السيطرة واحتواء التلوث طبقًا للمعايير الدولية.

ومن ناحيةً أخرى شاركت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية فى الدورة التدريبية الـ ٢٦ لتدريب ضباط الحماية المدنية على مواجهة الكوارث وذلك بمعهد الحماية المدنية، وذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على التعاون مع الجهات المختلفة من أجل رفع الوعى البيئى وزيادة كفاءة الجهات العاملة فى مجال الأزمات والكوارث.