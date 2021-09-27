أركان حرب إيهاب الفار: 160 مليار جنيه تكلفة منظومة معالجة مياه مصرف...

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إن الدولة وضعت خططا قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية حتى 2037.

وأكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، أن هناك منظومة متكاملة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر ووصلت تكلفتها لـ160 مليار جنيه.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا، مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الصحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.