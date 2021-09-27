السيسي: أعمال التنمية والبناء فى سيناء تحتاج لتأمين من القوات المسلحة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين هذه الأعمال الخاصة بزراعة نصف مليون فدان في سيناء، متابعا: "التأمين ده لأن الإرهابيين مش عاوزين ده.. والمحطة بتاعت الحمام من غير قوات تأمين لان مفيش خطر.. في سيناء كل خطوة بنعملها نحتاج إلى تأمين".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: "فيه صراع بين الإرهابيين والأشرار وبين التنمية والبناء في سيناء.. فيه قوات تأمن حركة العمل ده.. ويمكن نبقى محتاجين بعد كده".