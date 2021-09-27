قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة غضت الطرف عن التعديات فى بحيرة المنزلة خلال الـ 200 عاما الماضة، وبعد أن كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر:"علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللى انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريها بالكامل بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقا مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين ناخد من من الحاجة دي، الكلام ده متكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقا البحيرة ليها كورنيش محترم ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: أوشكنا على الانتهاء من أعمال التكريك الكامل لبحيرة المنزلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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