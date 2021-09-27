/652160/الأضخم-على-مستوى-العالم-حماة-الوطن-يثمن-افتتاح-الرئيس-السيسي-محطة-معالجة-مصرف-بحر-البقر

يثمن حزب حماة الوطن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" الأضخم من نوعها على مستوى العالم، والتي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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ويشير الحزب إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، وهو ما جاء بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها من قبل، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروعات تنموية كبيرة بها تساهم في عملية التنمية، حيث قدرت المشروعات التنموية بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وقف التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية

ويؤكد الحزب أن حديث الرئيس أثناء الافتتاح حمل عدة رسائل تطالب بوقف التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، ويطالب الحزب المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة في هذا الصدد.