لماذا نجح المستشار حنفي الجبالي في قيادة البرلمان.. دوت الخليج يكشف الأسباب

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قدم مجلس النواب الحالي تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي ، أداءا نموذجيا ومبهرا على صعيد الرقابة والتشريع، الأمر الذي يدفع إلى اتجاه الأنظار صوب انطلاق قطار البرلمان الذي يدخل محطة الانعقاد الثانية خلال أيام، وسط حالة من التفاؤل الواسع بما يمكن أن تضيفه المؤسسة التشريعية العريقة، إلى مسار الإصلاح والتنمية في البلاد.

دوت الخليج

يرصد دوت الخليج كلمة السر الأولى في نجاح البرلمان الحالي، وتثبيت الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام في الداخل والخارج، حول مايتمته به البرلمان من ثقل وحكمة، وهو "المستشار دكتور حنفي جبالي"، الذي قاد البرلمان إلى تحقيق نجاحات غير مسبوقة ومعدلات أداء منضبطة ومثمرة خلال الدور الأول، وهو المنتظر منه في دور الانعقاد الثاني المرتقب انطلاقه 2 أكتوبر المقبل.

مقومات النجاح

يملك المستشار دكتور حنفي جبالي "حزمة من أسباب النجاح"، والتي أدت إلى استعادة رونق وهيبة وقدر ومكانة البرلمان في ظل وجوده أعلى منصة البرلمان، حيث حالة من التصميم والإصرار الفائق على تحقيق النجاح لصالح الوطن والمواطن، فلا تكاسل أو تباطؤ أو تأجيل وتسويف، وإنما وتيرة من العمل البرلماني الصارم، الذي يحقق التوازن النموذجي بين الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية.

استطاع المستشار دكتور حنفي جبالي أن يبرهن على جدارته واستحقاقه لتولي منصب رئيس مؤسسة وكيان مصري وطني عريق يعود عمره لما يزيد عن الـ 150 عاما، وسط التفاف حقيقي وملحوظ من جانب كافة الكتل والتيارات والأحزاب والهيئات البرلمانية، نظرا لما استشعروه من إنجازات برلمانية وأدوار ملموسة وفارقة تتحقق تحت قيادة رئيس مجلس النواب الحالي.

معدلات قياسية

فرض المستشار دكتور حنفي جبالي قواعده منذ اللحظة الأولى لترأسه مجلس النواب العريق، حيث صرامة وانضباط شديد في التوقيتات وإنجاز المهام، مع إتاحة حقيقية للفرص المتساوية بين كافة مكونات العمل البرلماني تحت القبة، وإحداث توازن بين الأغلبية والمعارضة والكتل الشبابية والحزبية المختلفة، فكانت النتيجة عبارة عن معدلات قياسية في الأداء وتحقيق المهام النوعية تحت القبة.

حقق مجلس النواب الحالي تحت قيادة رئيسه المخضرم، جهد برلماني فائق، حيث 58 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة و951 طلب إحاطة بالجلسة واللجان، والموافقة على 146 قانون بإجمالى 1749 مادة، مع طرح 2230 سؤالًا و265 اقتراحًا للحكومة، عبر 532 نائب قد تمكنوا من الحصول على فرصتهم الكاملة في التحدث والعرض والنقاش على مدار دور الانعقاد الأول.

خبرات علمية وعملية

يحتفظ رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، بسيرة ومسيرة رائعة خلال سنوات عمله الممتدة، والتي أحدثت لديه تراكم من الخبرات مكنته من قيادة مجلس النواب الحالي عن جدارة واستحقاق، حيث بدا واضحا للجميع أن رئيس البرلمان يسعى بكل مايملك لتسخير طاقاته وخبراته وإمكاناته العلمية والعملية، من أجل إحداث الفارق الملموس في آلية العمل البرلماني.

ومن المعروف للجميع، أن رئيس مجلس النواب الحالي قد ترأس في مرحلة مضيئة من تاريخ عمله الوطني، المحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، فيما قد حصل قبلها على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة «المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة» من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدًا، وقد تم تعيينه معاونا بالنيابة العامة في 1976،وعين مساعدا بالنيابة العامة في 1977، ثم عين وكيلا للنائب العام في 1978، ثم عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 1976، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 1976، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 1976.

كما تم تعيننه مندوبا بمجلس الدولة في 1978، عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 1978، وعين مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9-3-1982، وعمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 1982، و تدرج ببراعة في وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30-10-1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 1996.

المستشار حنفى الجبالي، ويملك رئيس مجلس النواب، قدر هائل من المعرفة والدراية والتعمق، الذي مكنه من أن يسطر مجموعة من المؤلفات الهامة، كالمسئولية عن القوانين «دراسة مقارنة» - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة «الدستورية» الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية.

وذلك بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر، ودور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية، وأهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، وأهم مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.

الأغلبية البرلمانية.. حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن.. ساهمت المرونة التي تتمتع بها الأغلبية البرلمانية، في إنجاح مهمة رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث وجه منذ البداية رئيس الأغلبية المهندس أشرف رشاد، بضرورة أن تنتصر الأغلبية لقواعد العمل البرلماني السليم والهادف، والحفاظ على الآليات التي يقرها رئيس مجلس النواب، ومعاونته ودعمه وتسهيل عملية الطرح والنقاش خلال وقائع الجلسات التي شهدت سخونة محلوظة في العديد من المرات.

وقد برهنت الأغلبية البرلمانية تحت قيادة النائب أشرف رشاد على أنها حسمت منذ البداية أمر إعلاء المصلحة العامة على الخاصة، واستعداد هائل للتعاون مع جميع الكتل البرلمانية، من أجل التوصل إلى مافيه صالح البلاد، وهي تركيبة للأغلبية البرلمانية، وصفات للتوافق والصلابة والوطنية، لم تشهدها البرلمانات السابقة.

تنسيقية الأحزاب

لعبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورا كبيرا في إنجاح وقائع وجلسات مجلس النواب، حيث أضفت حيوية هائلة على أداء البرلمان، بسبب الوجوه والطاقات الشبابية الجبارة، والتي عملت بدأب وإخلاص وتفاني منقطع النظير، وهو ما ظهر من خلال حالة التدفق في الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، والتي كان ورائها فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقد أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي في أكثر من واقعة على شديد اعتزازه بأدوار تنسيقية الأحزاب وشبابها من القيادات الوطنية الواعدة، التي تسببت في حالة من التفاؤل بمستقبل العمل السياسي والبرلماني في البلاد.