/652162/أسلوب-التسلق القبض-على-شخص لقيامه-بالسرقة-من-داخل-المساكن-في-عين-شمس

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم، في إلقاء القبض على شخص، لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، بمنطقة عين شمس وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص لقيامه بالسرقة من داخل المساكن في عين شمس

أسلوب التسلق

أشارت معلومات وتحريات، مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، بإرتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل المساكن «بأسلوب التسلق».

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة تم ضبطه ، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب «التسلق» وأقر بارتكابه «3» وقائع سرقة بذات الأسلوب تم بإرشارة ضبط المسروقات ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات المستولى عليها واتهموه بالسرقة.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين بالجيزة، تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

الوساطةوالسمسرة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم ، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة.

حيث يقوم بتزوير تلك المستندات وإمهارها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيعات "مزورة" مقابل تحصله على مبالغ مالية ، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها إحدى المهن على خلاف الحقيقة ، وقيامه بإعداد وتجهيز مجموعة من المستندات "مزورة" يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى "أول مرة" لإثبات مهن على "غير الحقيقة" بموجب إمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد ومزور" لعدد ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).