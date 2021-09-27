/652163/الرئيس-السيسي-الفدان-في-مصر-محتاج-300-الف-جنيه-ليكون-صالح-للزراعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحمد الله على كل التوفيق الذى يتم فى الأراضي المصرية، وقال الحمد لله رب العالمين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، مضيفا أنه يبدأ كلامه بالحمد ويستحق الحمد.

الرئيس السيسي: الفدان في مصر محتاج 300 الف جنيه ليكون صالح للزراعة

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يطالب المصريين بالحفاظ على المياه، و العمل من أجل هذا الوطن، موضحا أن الفدان يحتاج 300 ألف جنيه لكى يكون قابل للزراعة.

وقال الرئيس السيسي أن مشروعات تبطين الترع والذي كلفت الدولة العديد من المليارات ، موضحا انها تمثل أمن قومي، منوها أنه كانت هناك بعض الشكاوى من انتاج الاراضي الزراعية الضعيف لعدم وصصولها الماء.

الرئيس السيسي: كل حاجة فيكي غلط يا مصر هتتشال طول مانا موجود في مكاني ده

وأشار إلى أن العمل على تبطين الترع:" أن أي ممارسات سسلبية لن يتم قبولها، لان انا مابعرفش اطنش ولوز كنت بعرف اطمش كمنت طنشت 2011 و 2012 و 2013".

وتابع الرئيس السيسي: ما بعرفش أسكت على الغلط والبلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة ولكن تقوم على الجدية والعمل الجاد.

ونوه إلى ان من يتعدى على الدولة ومنشأتها يقوم بهدمها وهذا السلوك يهدد الدولة، ونحن لن نسمح بذلك ، وخلال ست شهور والجسور والتعديات هتتشال".

الرئيس السيسي: كل حاجة فيكي غلط يا مصر هتتشال طول مانا موجود في مكاني ده ".