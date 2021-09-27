توقيع بروتوكول تعاون بين نادى «ماتريكس» وأكاديمية أندرلخت فى كرة القدم «صور»

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وأكد المهندس أشرف دوس خلال حفل التوقيع أن أكاديمية" سفينتين "التابعة لنادى اندرلخت البلجيكى لها سمعة طيبة فى مصر وتتمتع باقبال كبير من جانب كل من يبحث عن فرصة حقيقية فى عالم كرة القدم مضيفا أن الكابتن أحمد حسن وهادى خشبة لهما سمعة طيبة وتاريخ كبير فى كرة القدم ويحظيان باحترام الجميع ووجودهما داخل نادى ماتريكس إضافة كبيرة لقطاع كرة القدم داخل النادىن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أشرف دوس:وجود أحمد حسن وهادى خشبة إضافة حقيقية لقطاع كرة القدم بالنادي

وأشار المهندس أشرف دوس أننا نسعى بكل قوة أن تكون جميع الألعاب داخل النادى فى المقدمة وعلى رأسها كرة القدم وهو ما دفعنا للتعاقد مع أكاديمية نادى اندرلخت البلجيكى من جانبه قال شريف يونس المدير التنفيذي والعضو المنتدب لنادى ماتريكس أن النادى يرحب بأكاديمية سفينتين الممثلة لنادى اندرلخت البلجيكى لما تمتع به من نجاح وسمعة طيبة وأنه تم اختيارها بعد النجاح الكبير الذي حققته داخل الأندية المصرية منذ بداية الاعلان عنها . وأكد شريف يونس أننا نسعى دائما أن نكون فى المقدمة ولهذا تم التعاقد مع أحد أهم أكبر الأكاديميات الرياضية فى مصر من أجل تقديم مواهب حقيقية فى كرة القدم مضيفا أن النادى سيدعم ويرعى المواهب داخل النادى وسيقدم لها كل الدعم والمساندة.

توقيع بروتوكول تعاون بين نادى "ماتريكس" وأكاديمية أندرلخت فى كرة القدم

من جانبه قال الكابتن أحمد حسن أن أكاديمية نادى ماتريكس وأكاديمية اندرلخت هدفهما واحد وهو تقديم فرصة حقيقية لشباب الأقاليم وتقديم مواهب حقيقية فى كرة القدم مضيفا أنه ليس هدفنا تقديم مواهب فى كرة القدم فقط بل فى كل الالعاب الجماعية والفردية وأن نسعى جاهدين لتقديم عناصر رياضية تتمتع بكل المقومات الرياضية والأخلاقية. من جانبه قال الكابتن هادى خشبة أن نادى ماتريكس أهم الأندية الرياضية فى الدلتا وله سمعةوجماهيرية كبيرة ونسعى ان يكون التعاون مع نادى ماتريكس فى عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأشار هادى خشبة أنه عندما التقى المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة نادي ماتريكس وشريف يونس العضو المنتدب والمدير التنفيذي استشعر رغبتهما فى العمل على إعداد شخصيات رياضية متكاملة فى كل المجالات الرياضية والأخلاقية وأنه ليس الغرض اعداد أعضاء النادي على المستوى الرياضى فقط وهو الأمر الذي تسعى إليه مؤسسة اندرلخت أيضاً وسنعمل على تحقيقه بكل قوة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الكابتن هادى خشبة أن الأقاليم تضم الكثير من العناصر المميزة والتى تمتلك موهبة حقيقية فى كل المجالات وهو ما سنعسى للعمل على تحقيقه ووضع هذه المواهب على بداية طريق النجومية والاحتراف.