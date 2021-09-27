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مرثا محروس تقوم بجولة ميدانية بمنطقة الزيتون الغربية لرصد مشاكل الأهالي واحتياجاتهم

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قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، بجولة ميدانية في منطقة الزيتون الغربية ورصدت اهم المشكلات واحتياجات المنطقة ووعدت الأهالى بالعمل على للتواصل مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلات.

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دوت الخليج

كما شكرت النائبة الكوادر المحترمة التي على تواصل دائم مع مكتب خدمات المواطنين لمساعدة اهالينا في سد كافة احتياجاتهم. 

مرثا محروس تقوم بجولة ميدانية بمنطقة الزيتون الغربية لرصد مشاكل الأهالي واحتياجاتهم

جديرأ بالذكر ان اهم هذه المشاكل وجود جبل من القمامة تحول إلى شبك يلتهم راحة المواطنين منذ مايقرب الي ٩ سنوات بعد سقوط احد العقارات دون أن يتم إزالة الأنقاض ليتحول المكان الي جبل من القمامة، وعلى الفور تواصلت النائبة بالجهات التنفيذية ليتم التحرك لتنقية العزبة وتحرك الداخلية لتنقيتها من العادات الغير أخلاقية التي ساهم الإهمال في تزايدها.

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ووجهت النائبة مرثا محروس كل الشكر للجهات التنفيذية بالمحافظة والرجال الداخلية لقسم الزيتون على سرعة الاهتمام والتحرك، وجاري التحرك لحل كل التحديات التي تعهدت النائبة بحلها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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