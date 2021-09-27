/652169/المصري-أحمد-رفعت-مستمر-مع-الفريق-ومعين-الشعباني-يسعى-للفوز-بالكونفدرالية
أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق حالياً يتواجد في المعسكر الإعدادي، للموسم الجديد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" شكل فريق المصري في الموسم الجديد سيكون مختلف للغاية، ونستهدف للتنافس على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولدينا مدرب محترف وكبير في القارة الأفريقية".
وتابع" معين الشعباني لم يتعاقد مع أي لاعب قبل تواجدة مع الفريق، والمعسكر الحالي يكون إعداد قوي للفريق من أجل معرفة المدرب للعناصر التي سوف يعتمد عليها خلال الموسم الجديد".
وزاد" المعسكر بدأ منذ يومين ولا توجد أي أزمات داخل الفريق حالياً، والأمور جيدة للغاية وتم إستحداث أخصائي تأهيلي للفريق بداية من الموسم القادم، وسيكون متواجد بصفة أساسية، وأيضا أخصائي تحليل الأداء، ونسعى لإسعاد جماهير بورسعيد خلال الفترة القادمة".
واختتم" مجلس إدارة المصري حضر تواجد الفريق خلال 5 مواسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونسعى للتواجد على منصات التتويج، وبما يخص أحمد رفعت كل الأمور على ما يرام، وعاد للفريق من جديد وهناك أزمات مالية لجميع الأندية الشعبية ولا توجد أي موارد ثابتة للفريق، ونسعى لتكون المرحلة القادمة جيدة".
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