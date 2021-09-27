/652170/والدة-رامي-صبري-تتعرض-لوعكة-صحية-وتمكث-بالرعاية-بعد-وفاة-نجلها-كريم

تعرضت والدة الفنان رامي صبري لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، مكثت على إثرها 3 أيام بالرعاية المركزة، وجاء ذلك بعد مرور حوالي شهرين على وفاة نجلها المطرب كريم.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنان رامي صبري.

رامي صبري يعلن تعرض والدته لأزمة صحية

أعلن صبري عن أزمة والدته الصحية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر عدة صور من داخل المشفى، وعلق عليها متوجهًا بالشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على حالتها قائلًا: "صباح الخير، الحقيقة عايز اشكر مستشفى سعاد كفافي على الاهتمام والرعاية بالتفاصيل لحالة أمي".

وأضاف مطمئنًا جمهوره على حالة والدته الصحية قائلًا: "الحمد لله أمي بخير بعد ماكانت في الرعاية لمدة 3 أيام، شكرًا جزيلا للدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي، و الدكتور عبد الحميد مصباح أخصائي المخ و الأعصاب، والدكتور مصطفي غزال على اهتمامهم برعاية أمي الغالية والحمد لله بقت بخير".

وتابع صبري:"مستشفى سعاد كفافي صرح كبير محترم نفخر بيه في بلدنا الحبيبة مصر".

رامي صبري يتألق بحفل إسكندرية

على الجانب الآخر، أحيأ الفنان رامي صبري حفلًا غنائيًا بالإسكندرية يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري، ولاقي هذا الحفل إقبالًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه.

رامي صبري يروج لحفله بالإسكندرية

وروج صبري للحفل على طريقته الخاصة من خلال طرحه بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره: "17 سيبتمبر 2021"، ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه معربين عن حماسهم.

رامي صبري يطرح بيحرك في المشاعر

يذكر أن النجم رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان «بيحرك فى المشاعر»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

رامي صبري يقدم ديو يجمعه بشقيقه الراحل

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب» التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وفاة كريم صبري

يشار إلى أن كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، غرقًا في ترعة المريوطية.