عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه. وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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