«جينيس» تسلم «المقاولون العرب وأوراسكوم» شهادات لدورهما فى مشاريع قومية

جدة - نرمين السيد - سلم الرئيس التنفيذى للمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بمصر أحمد أبو بكر، شهادات موسوعة جينيس للمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى رئيس شركة أوراسكوم للإنشاءات عن بعض المشاريع القومية.





جاء ذلك خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر ببورسعيد، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه، وتعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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