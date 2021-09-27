بدء استعدادات مؤتمر صحفي يجمع بين وزيرة الهجرة ونظيرتها البولندية

وصلت منذ قليل أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، إلى مقر وزارة الهجرة المصرية استعدادًا لعقد المؤتمر الصحفي الذي يجمعها بالسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي من المقرر ان تنطلق فعالياته بعد قليل بقاعة المؤتمرات بمقر وزارة الهجرة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر المنعقدة فاعلياته الان بمقر الوزارة بمدينة نصر آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعد هذه الزيارة الأولى لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية.