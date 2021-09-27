/652165/شبورة-مائيه-في-الصباح-الباكر-تعرف-علي-احوال-الطقس-غدا

بعد مرور ايام من شهر الخريف وانخفاض طفيف في درجات الحراره، تسود حالة من التقلبات الجوية الفترة القادمة حتي استقبال فصل الشتاء في 21 من ديسمبر 2021.

وينشر دوت الخليج احوال الطقس غدا اعلنت هيئة الارصاد الجويه ان يشهد غدا طقس مائل الحرارة نهارا علي القاهره الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل علي السواحل الشماليه حار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي كافة الانحاء . وتشهد القاهره غدا درجة حرارة عظمي31 والصغري 21 كما يشهد يوم غد الثلاثاء طقس مائل البروده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر ،شبورة مائبه في الصباح الباكر حتي ال7 صباحا .

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