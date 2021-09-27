موعد بدء الدراسة في الجامعات ٢٠٢١، يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة الوقت الذى ستبدأ فيه الدراسة.

موعد بدء الدراسة في الجامعات ٢٠٢١

يستعد الكثير من الطلاب إلى بدء العام الدراسي الجديد فى الجامعات، حيث يتم جمع كافة المستلزمات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس أيضًا.

دوت الخليج

ووفقًا لما تمت الإشارة إليه وزارة التعليم العالي، من خلال رؤساء الجامعات الحكومية فقد أكدوا على أنه سيتم إجراء كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعى الكثير من الطلاب الذين حصلوا على نتائج التنسيق من المرحلة الأولى والثانية والثالثة، إلى معرفة موعد بدء الدراسة فى الجامعات المختلفة.

موعد بدء العام الدراسي

هذا وتعمل وزارة التعليم العالي، على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموعد بداية الدراسة فى الجامعات 2020 – 2021، فقد تم الإعلان عن ذلك حيث تم تحديد يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

مدة العام الدراسي المقبل

كما أشارت وزارة التعليم العالي، أن نهاية العام الدراسي الذى سيبدأ فى التاسع من أكتوبر سوف ينتهى فى الخامس عشر من يناير المقبل 2022.

وحددت وزارة التعليم العالى بعد توضيحها موعد بداية العام الدراسي، أن الدراسة فى الفصل الدراسي الأول سوف تستمر لمدة 16 أسبوعًا وتجرى الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو.

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هذا وكانت وزيرة التعليم العالي، قد أعلنت فى وقت سابق، نتائج تنسيق الثانوية العامة، وجرى نشر ذلك على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.