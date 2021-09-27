/652181/شركات-كبرى-أسست-محطة-معالجة-مياه-مصرف-بحر-البقر

افتتح الرئيس السيسي فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى حصدت ثلاث أرقام قياسية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بافتتاح محطة معالجة للصرف الصحي، وإليكم التفاصيل:-

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر عالميًا

تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأكبر على مستوى العالم، كما أنه قد تم تسجيلها ضمن موسوعة جينيس العالمية، باعتبارها الأضخم.

شركات بناء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تم تنفيذها عن طريق تحالف المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، من ضمن أكبر محطة معالجة على مستوى العالم بانتاجية ٦٤,٨ م٣ /ث.

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كما أن محطة المعالجة تعد أكبر محطة معالجة حمأة فى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بانتاجية ٣٦٠ كجم /ث، وأيضًا أكبر محطة توليد و تشغيل أوزون ( وحدة واحدة) بانتاجية ١٧٩٢,./ ث.