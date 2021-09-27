«سيخ حديدي»..القبض على شخص قام بالتعدي على والده بالضرب في منشأة ناصر

/652164/سيخ-حديديالقبض-على شخص-قام-بالتعدي-على-والده-بالضرب-في-منشأة-ناصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على شخص قام بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته في منشأة ناصر، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص قام بالتعدى على والده بالضرب في منشأة ناصر

تفاصيل الواقعة

وفي جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر ادعاء مشاجرة.

«سيخ حديدي»

وبالانتقال والفحص إلي مكان الواقعة أتضح قيام نجل المصاب بالتعدي على والده بالضرب باستخدام أداة حادة«سيخ حديدي»، بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ ماليه لكونه من متعاطى المواد المخدرة.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض علي المتهم المذكور وبحوزته«السيخ الحديدى»، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين بالجيزة، تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم ، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة.

حيث يقوم بتزوير تلك المستندات وإمهارها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيعات "مزورة" مقابل تحصله على مبالغ مالية ، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها إحدى المهن على خلاف الحقيقة ، وقيامه بإعداد وتجهيز مجموعة من المستندات "مزورة" يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى "أول مرة" لإثبات مهن على "غير الحقيقة" بموجب إمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد ومزور" لعدد ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).