بيرسي تاو خارج قائمة جنوب إفريقيا إستعداداً لمواجهتي اثيوبيا

/652171/بيرسي-تاو-خارج-قائمة-جنوب-إفريقيا-إستعدادا-لمواجهتي-اثيوبيا

أعلن المدير الفني للمتتخب الجنوب إفريقي هوجو بروس عن قائمة الفريق الرسمية إستعدادا لخوض مواجهتي المنتخب الأثيوبي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلت قائمة المنتخب الجنوب إفريقي من لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة وغيابة عن مباريات النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة النادي الأهلي أرسلت تقرير طبي شامل، يفيد بإصابة اللاعب وأنه لن يكون متاحا لخوض المباريات إلا بعد شهر من الأن.

وأكد مسئولي الأهلي للاتحاد الجنوب أفريقي أن بيرسي تاو يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية، وجاء ذلك بسبب مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا وهو مصاب، مما أحدث للاعب مضاعفات جراء المشاركة.

ويتعامل طبيب النادي الأهلي مع إصابة بيرسي تاو بشكل دقيق، خاصة أنه قادم من الدوري الإنجليزي، وأن اللاعب جاء مقابل مبلغ مالي كبير، ولابد أن يعود للمشاركة في أسرع وقت لمساعدة الفريق.

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الجديد غير مزمنة ويتم معالجتة حاليا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بيرسي تاو يعود للتدريبات الأولية خلال أسبوعين، ويشارك في التدريب الجماعي بشكل طبيعي مع الفريق الأول".

وتابع" اللاعب يعاني فقط من إصابة عضلية وليس له أي علاقة بالإصابات المزمنة، والدليل على ذلك مشاركة اللاعب مع منتخب جنوب أفريقيا خلال تصفيات كاس العالم في بداية هذا الشهر".

إصابة بيرسي تاو مع جنوب أفريقيا

وواصل" تم عمل كشف طبي دقيق لبيرسي تاو قبل التواجد مع النادي الأهلي، ويحدث ذلك الأمر مع جميع اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب".

وأردف" أي لاعب ينضم للنادي الأهلي يكون له إهتمام طبي كبير ونهتم بكل التفاصيل الصغيرة، وهذا هو العمل الخاص بنا ولا نفعل أكثر مما هو مطلوب منا، وقبل إنهاء الإدارة التعاقد مع أي لاعب يكون هناك القرار الطبي أولا".

وأستكمل" لدينا مؤسسة طبية كبيرة في النادي الأهلي وتعمل على أعلى مستوي، ولدينا برامج يتم العمل عليها وهامة جدا للكشف على الصفقات التي تعاقد معها النادي مجددا للتأكد من الصحة العامة