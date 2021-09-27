/652173/النائب-محمد-السلاب-يطلق-مبادرة-نمي-مهاراتك-لتأهيل-الشباب-لسوق-العمل-الحالى

أطلق النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة ورئيس أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، مبادرة "نمي مهاراتك"، لتدريب الشباب وحديثي التخرج بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر وباقى شباب مصر، لتأهيلهم لسوق العمل الحالى، والتي بدأت أولى برامجها خلال هذا الاسبوع مستهدفة شرح سبل وطرق استخدام كل الأدوات العصرية في أعمال التسويق وريادة الأعمال.

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وتغطي البرامج التدريبية عدة موضوعات مختلفة في مجالات متعددة تهدف لتنمية مهارات الشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وحديثي التخرج، مثل كيف تصبح مونتير ؟، كيف تصبح محرر صحفي؟، كيف تبدأ أول وظيفة؟، ذوي الهمم في سوق العمل ، مهارات الاتصال في الحياة العملية ، المرأة في سوق العمل، العمل التطوعي والعمل العام، كيف تصبح مبرمج؟، غير أن هذه البرامج تُقدم من الشباب إلى الشباب بالمجان وفي إطار عملية شاملة لتبادل الخبرات والمهارات المختلفة بين فئات عمرية متقاربة في السن، مما يسهل عملية نقل المحتوى عن طريق حلقات نقاشية تفاعلية بين الحضور ومنفذي التدريب، مما ينعكس في النهاية على نجاح التجربة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج التدريبية.

النائب محمد السلاب وتحيا مصر

وتنثبق هذه المبادرة الفرعية من مبادرة "نمي بلدك"، التي أطلقها النائب لتنمية المناطق المختلفة وسكانها في مدينة نصر ومصر الجديدة، حيث يستهدف البرنامج عدة أنشطة مجتمعية بمشاركة الشباب من أجل تطوير البيئة المحلية الخاصة بكل منطقة والعمل على تعزيز مهارات شباب هذه المناطق وبناء قدراتهم وصقل خبراتهم وربطها باحتياجات سوق العمل والعمل المجتمعي العام.

من جهته أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، عن سعادته من التفاعل والمشاركة الإيجابية بين الحضور والمدربين، والذي من شأنه أن يعظم الاستفادة العملية من الدورات. وحرص السلاب على توجيه كلمة للشباب أكد فيها على أهمية استمرار الجهود التدريبية والتي تقام بالتعاون مع العديد من مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص