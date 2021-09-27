/652174/رئيس-سياحة-النواب-تعلق-على-إحتفالات-اليوم-العالمى-للسياحة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن احتفال مصر بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار «السياحة لتحقيق نمو شامل» هام للغاية في ضوء الحجم الكبير من الإنجازات الضخمة والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات سيادته للحكومة بمساندة ودعم قطاع السياحة خلال الجائحة العالمية .

المشروعات القومية العملاقة والجمهورية الجديدة

واشارت النائبه نورا علي أن هذه الإنجازات كان لها مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر ، بالإضافة لجهود الدولة المصرية بإطلاق حملات ترويجية دولية للأماكن السياحية في مصر، لجذب المزيد من السياح، والتعريف بالمناطق التي باتت مستعدة لاستقبال الزائرين من شتى أنحاء.

دوت الخليج

وقالت النائبة نورا على أن احتفال مصر باليوم العالمى للسياحة وبمشاركة السياح من مختلف دول العالم يعد فرصة للترويج أكثر للمقصد السياحى المصرى وإطلاع السياح على معالم وكنوز مصر السياحية والآثرية .

جو مصر الخلاب

وسلطت النائبه نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادرالجذب السياح

‏وأضافت رئيس سياحة النواب أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

اليوم العالمي للسياحه

وأضافت أنه يأتي متواكبا مع التوجه العالمي بتنشيط السياحة وفي شكل مجموعة فعاليات، أبرزها: إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة دعائية بأفلام ترويجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة 27 يوما (محافظة كل يوم)، عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري ، هذا إلى جانب تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني بالممشى السياحي بالغردقة، بمشاركة ١٢٠ فنانًا مصريًّا ودوليًّا من ١٢ دولة، وكذلك تنظيمها لكرنفال موسيقي.