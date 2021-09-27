«بيحطلي منوم في العصير»..سناء في دعوى خلع امام محكمة الأسرة بمدينة نصر

/652179/بيحطلي منوم-في-العصيرسناء-في-دعوى-خلع-امام-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر

«بيحط ليا منوم في العصير..عشان يجيب بنات في الشقة».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سناء»، دعوى خلع ضد زوجها «سامح» 32 عامًا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مدينة نصر

متجوزة بقالي 9 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 9 شهور، جواز صالونات، عن طريق جيران، معنديش أطفال، فات أسبوع على شهر العسل، وزوجي نزل الشغل تاني، بقا يرجع من الشغل يقعد شوية وفجاة لاقي عملي عصير وبيقولي عملتلك أحلي عصير ليكي أنا مكنتش بستغرب من كدة عشان كنت بحس بحنية من ناحيته فطبيعي عادي وأنا كنت لسه متجوزة فأكيد مش هشك في حاجة».

نامي علطول كدة

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مدينة نصر :«فات 5 شهور على هذا الحال ومفيش تغير نهائي، أنا بدأت أشك وأستغرب من نومي، ومبقتش أشوفه الأ نص ساعة في اليوم، ولما واجهته باللي بيحصلي في اليوم قالي «أحسن أنا مش عايز أشوفك خليكي نايمة علطول كدة وأنا اللي بحط ليكي منوم»، ولما قولته أتجوزتني ليه طيب قالي «عشان أزلك وأخليكي خدامة عندي كدة، ومفيش طلاق».

جايب بنات معاه الشقة

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «أكتشفت بعدها بيوم أنه جايب بنات معاه الشقة وقفل عليا الأوضة لحد ما مشيوا، أنا زهقت ومش قادرة أستحمل أكتر من كدة وسبتله البيت ومشيت، ولجأت الي محكمة الأسرة مدينة نصر لرفع دعوى خلع ضده».