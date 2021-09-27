هشام يكن: جهاز المنتخب أهلاوي..وبنشرقي قد يسبب أزمة داخل الزمالك

/652182/هشام-يكن-جهاز-المنتخب-أهلاويوبنشرقي-قد-يسبب-أزمة-داخل-الزمالك

تحدث هشام يكن لاعب الزمالك السابق، عن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ورأية في تكوين الجهاز وذلك في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تابم سبورت.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وعلق يكن علي إختيار الجهاز المعاون للمدرب كارلوس كيروش وقال أنهم جميعاً ينتمون إلي النادي الأهلي ولابد أن ينزعوا رداء الأنتماء في إختيارات اللاعبين.

وأضاف يكن:أداء المنتخب الوطني في المرحلة الماضية لم يكن بالمستوي المطلوب نظراً لعدم تجانس اللاعبين وقلة عدد المباريات الودية للمنتخب.

وعن راية في تجديد المغربي بنشرقي قال: في حال تجديد اللاعب بمبلغ عالي عن باقي زملائة بالفريق قد ينتج عنة حدوث أزمة داخل الفريق , ولابد أن تكون الفوارق قريبة من أجل تجنب هذة المشكلة.

وأختتم: الزمالك يمتلك لاعبين مميزين وقادرون علي المنافسة علي بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل.

وخضع اللاعبون لتدريبات الإطالات والجري حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال قبل خوض التدريبات الفنية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في ختام معسكر الفريق بالإسكندرية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة والتركيز على بعض الجوانب الخططية لتطبقيها في المباريات المقبلة، وشهدت التقسيمة ندية وحماسا من جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان