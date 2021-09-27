محمد هيبة لـ دوت الخليج: دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ سيشهد ثراء برلماني داعم للجمهورية الجديده

/652185/محمد هيبة-لـ-تحيا-مصر دور-الانعقاد-الثاني-لمجلس-الشيوخ-سيشهد-ثراء-برلماني-داعم-للجمهورية-الجديده

قال النائب محمد عبد الحفيظ هيبة عضو مجلس الشيوخ أن طبيعة المرحلة، الحالية بملفاتها و تحدياتها وأهدافها وأدواتها تجعل من دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ الذي ينطلق بعد أيام قليله في الخامس من أكتوبر وفق القرار الجمهوري ذات الصله، تجعل منه أهمية كبري متعاظمه مشيرا إلي ان هذا الدور يأتي وقد اكمل المجلس بنيانه المؤسسي الذي انشغل به فتره غير قليله من دور الانعقاد الأول.

دوت الخليج

وأكد عضو مجلس الشيوخ النائب محمد عبد الحفيظ هيبة في تصريحات لتحيا مصر ان الدور الثاني للانعقاد يتزامن مع تواصل البناء في مختلف المشروعات في الجمهوريه الجديده التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا علي ان لهذه الجمهوريه سمات و َمرتكزات ومن اهمها الدور البرلماني ومن هنا فإن على عاتق مجلس الشيوخ مهام كثيره تتصل بهذا الدور البرلماني، خاصة وان المجلس يعنى بالبعد التنموي والخدمي الذي يعد سمه مهمه للجمهورية الجديده وملفات التنميه الخدميه والتي ترتبط في مجملها ببناء الإنسان المصري التي ستكون حاضرة بوضوح في مناقشات وملفات المجلس.

دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ سيشهد ثراء برلماني داعم للجمهورية الجديده

واضاف هيبة أن هناك عدد كبير من الملفات التي ستكون محاور نقاش تحت قبة مجلس الشيوخ خاصة ملفات التعليم والصحه ونشر التنميه الحضريه والثقافيه وغير ذلك من القوى الداعمه للدوله العصريه، فضلا عن تطوير وتحديث المنظومه الرياضيه في مصر، وبصفه خاصه التي تتصل بمراكز الشباب بالمحافظات و التيسيرات المقدمه للمواطنين من صغار الصناع والمستثمرين في المدن الجديده والوحدات والتجمعات الصناعيه بالمحافظات التي ستحظي بالاهتمام باعتبار أن هذا النوع من الانشطه يسهم في تعظيم دور الصناعات الصغيره والمتوسطة قاطرة التنميه الان وتشكل نسبه كبيره من فرص العمل المتاحه، ومن ثم سنحرص على أن تكون التشريعات محل النقاش تسهم في التيسير للشباب على ارتياد هذا النوع من المشروعات في جمهوريه جديده تركز على تمكين الشباب اقتصاديا وبالمثل ملف تمكين المرأه سيكون حاضرا كعادته على أجندة اهتمام الشيوخ.

وتابع :” من الممكن أن يشهد دور الانعقاد المرتقب تناول ومناقشة عددا كبيرا من الملفات والموضوعات التى تحقق للمرأه المزيد من الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن تنمويا وخدميا”.