المستشار أحمد مناع يستقبل أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية

/652187/المستشار-أحمد-مناع-يستقبل-أمين-عام-البرلمان-العربي-وعددا-من-أمناء-عموم-البرلمانات-العربية

استقبل المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، في مكتبه ظهر اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، المستشار كامل شعراوي، أمين عام البرلمان العربي، وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

دوت الخليج

المستشار أحمد مناع يستقبل أمين عام البرلمان العربي

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع، بالسيد أمين عام البرلمان العربي، والسادة أمناء عموم البرلمانات العربية، في رحاب مجلس النواب المصري، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية في تنسيق الجهود والمواقف العربية في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

المستشار أحمد مناع يؤكد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي

خلال اللقاء، أكد المستشار أحمد مناع، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

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وقد رافقهم في الجولة داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب والمتحف السيد المستشار محمود عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ

الجدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني بمشاركة عدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.