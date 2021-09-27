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تأجيل دعوى تنفيذ حكم إلزام أيمن قنديل بسداد مبلغ 55 مليون دولار لصالح جرين فيلد ارجأت الدائرة السابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظر دعوي تنفيذ الحكم الخاص بإلزام أيمن عبدالفتاح قنديل بسداد مبلغ 55 مليون دولار لصالح شركة جرين فيلد لجلسة 4 نوفمبر المقبل لورود الترجمة والمستندات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل دعوى تنفيذ حكم إلزام أيمن قنديل بسداد مبلغ 55 مليون دولار 55 مليون دولار كانت وقائع القضية تعود أن شركة جرين فيلد أقامت الدعوى رقم 368 لسنة 2021 ضد أيمن عبد الفتاح بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا والقاضي بإلزامه سداد مبلغ 55 مليون دولار أمريكي لصالح شركة جرين فيلد. محكمة شمال القاهرة والجدير بالذكر أن شركة جرين فيلد قد قامت بالحجز التحفظي على أموال وحسابات أيمن عبد الفتاح قنديل لدى عدد من البنوك المصرية، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد رفضت الدعوى المقامة لرفع الحجز التحفظي والاستمرار في الحجز على أمواله وحساباته

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