غدا.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بعد التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وتتيح جامعة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، من خلال تنسيق الأزهر 2021 ، عملية تسجيل الرغبات، أمام طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، في تنسيق الأزهر 2021.

يتيح المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا لعدد من الشروط والضوابط تخص كل كلية.

وتتيح جامعة قناة السويس، لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بفصول كلية التربية بطور سيناء التابعة لجامعة قناة السويس للقسم الأدبي فقط، بشرط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

كما تتيح جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكلية الزراعة الصحراوية والبيئة، فرع مرسي مطروح، جامعة الإسكندرية، بشرط أن يكون من القسم العلمي فقط ومن أبناء محافظة مرسي مطروح ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

من جانبها، أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية، بعدما كانت تسمح بذلك كل عام، وقبول طلاب الثانوية العامة فقط.

وتقبل المعاهد الخاصة، الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية بشرط الا يقل المجموع عن 50٪، على أن يتم استبعاد المواد الشرعية من المجموع .