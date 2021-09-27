أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المياه التى يتم معالجتها داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أجود مياه صالحة للزراعة، قائلا: "حبيت اورى الناس داخل مصر وخارجها أن المياه اللى بنزرع بيها مستوى جودتها أعلى مستوى".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أنه يجب أن يكون هناك أرشفة لعينات المياه داخل المحطة بشكل دورى، متابعا: "يكون عندنا أرشيف بعينات المياه بالتوقيتات واليوم والوقت والنتيجة.. وده لو مش موجود في المحطة نعمله.. أرشفة العينة أمر ضرورى.. ونفتح الأرشيف نلاقى كل النتائج بحيث يمكن الاستفادة بشكل كامل من هذه الأرشفة".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة بيانات موثقة لكل القياسات والأرقام الموجودة داخل محطة بحر البقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: المياه اللى بنعالجها فى محطة بحر البقر جودتها عالية للزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.