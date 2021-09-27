السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى افتتاح محطة بحر البقر

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة جماعية مع المشاركين فى افتتاح محطة بحر البقر، وذلك فى نهاية الجولة التفقدية التى أجراها.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، واستمع الرئيس إلى شرح حول مراحل ووحدات محطة المعالجة داخل المحطة.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.
ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح وزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
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