/652184/أشعل-النيران-في-ابنته-القبض-على المتهم-في-كفر-الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على المتهم بحرق ابنته 47 سنة، بعد إشعال النيران بها لسكبه بنزين عليها، داخل منزل والدتها بقرية سريوة التابعة لقرية الجرايدة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم حرق ابنته بعد إشعال النيران بها في كفر الشيخ

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ إشارة من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوصول ربة منزل إلي مستشفى بيلا المركزي تعانى من حروق متفرقة بالجسد نتيجة إشعال والدها النيران بها.

الأجهزة والتقنيات الحديثة

وعلى الفور شكل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث جنائي، مكلفًا بسرعة القبض على المتهم، الذى قام بالهرب بعد إشعال النيران بابنته، ليتمكن ضباط البحث الجنائى بكفر الشيخ، باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة بتحديد موقع الأب الهارب، وتشكيل فريق لضبطه من مكان اختبائه، وتنجح جهود فريق البحث وتم ضبطه، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وجارى عرض المتهم على جهات التحقيق.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على شخص قام بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته في منشأة ناصر، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفي جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر ادعاء مشاجرة.

«سيخ حديدي»

وبالانتقال والفحص إلي مكان الواقعة أتضح قيام نجل المصاب بالتعدي على والده بالضرب باستخدام أداة حادة«سيخ حديدي»، بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ ماليه لكونه من متعاطى المواد المخدرة.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض علي المتهم المذكور وبحوزته«السيخ الحديدى»، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.