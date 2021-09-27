/652188/الزمالك-هناك-معركة-شرسة-مع-الفيفا-بسبب-أزمة-القيد-ومازال-الغموض-يحاصر-مصير-أشرف-بن-شرقي

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن التواصل مستمر من جانب النادي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إنهاء أزمة قيد اللاعبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن من قبل إيقاف قيد نادي الزمالك لدى الفيفا بسبب اللاعب حسام أشرف، والذ كان قد رحل عن الفريق وقام بالتوقيع مع أحد الأكاديميات بالكاميرون".

وتابع" الشئون القانونية بالنادي مازالت تبحث عن حل أمر أزمة القيد، ونتواصل دائما مع الفيفا من أجل الخروج من هذا المأزق الكبير، ونحن الأن في معركة شرسة ونحاول الفوز بها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وزاد" البطولات التي حققها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، تعد إنجازاً كبيراً واللاعبين والأجهزة الفنية قاموا بعمل رائع في مختلف الألعاب، ونشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز".

واختتم" مازالت المفاوضات مستمرة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق وهناك نقطة خلاف واحدة، وعن تجديد تعاقد باتريس كارتيرون أكد أن ذلك من أجل ضمان الاستقرار داخل الفريق، والمدرب لم يتحدث مع أي فريق داخل مصر من أجل تدريبة خلال الفترة القادمة".

الزمالك يختتم معسكر برج العرب اليوم الإثنين.. تفاصيل

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين معسكره المغلق ببرج العرب، حيث يخوض الفريق تدريبه في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، وبعدها يغادر الفريق فندق الإقامة عائدا إلى القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بتدريب واحد فقط اليوم بدلا من التدريب على فترتين.

مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.