/652190/تعرف-على-حكم-مباراة-يوفينتوس-وتشيلسي-بدوري-الأبطال

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد على أقوي المنافسات في الجولة الثانية، بين تشيلسي ويوفينتوس .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق ثافرة بداية مباراة تشيلسي حامل اللقب الأخير من البطولة، مع يوفينتوس الإيطالي، الأربعاء القادم في الساعة التاسعة مساء، على ملعب السيدة العجوز معقل الفريق الإيطالي.

حكم مباراة تشيلسي ويوفينتوس

ويقود الإسباني خيل مانزانو الحكم الدولي اللقاء بين الفريقين، والذي يبلغ من العمر 37 عام، وخبرة في التتحكيم تصل لـ 9 أعوام، كان أول ظهورة في لقاء مالقا ومايوركا بالدوري الإسباني في عام 2012.

غياب ديبالا وموراتا

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، غياب الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا عن مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ديبالا تعرض لإصابة في مباراة سامبدوريا التي فاز بها يوفنتوس، وخرج في منتصف الشوط الأول، قبل أن يلحق به موراتا بنهاية المباراة.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة "سكاي" بعد المباراة: "ديبالا تعرض لإصابة قوية، ولن يتمكن من اللحاق بمواجهة تشيلسي المقبلة، وكذلك ألفارو موراتا".

وأضاف: "ربما يغيبان أيضًا عن الفريق أمام تورينو في الديربي، وسنرى الوضع بعد التوقف الدولي، ونأمل عودتهما في أسرع وقت".

يوفنتوس يحتل المركز الثامن من الدوري الإيطالي بعد بداية سيئة وعدم تحقيق أي انتصار خلال الـ4 مباريات الأولى.

تشيلسي ومانشستر سيتي

إستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة فريق مانشستر سيتي علي مجريات الأمور حتي وصلت نسبة إستحواذ الفريق اللندني إلي 70 بالمائة مقابل 30 لنادي تشيلسي.

وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو.

وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد.